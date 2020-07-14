عقب القبض على المتحرشين بها.. هنا الزاهد تروي تفاصيل التحرش وتطورات حالة أحمد فهمي الصحية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن حالة التحرش التي تعرضت لها، وقدرة الداخلية المصرية في أخذ حقها من خلال القبض على 6 متهمين.

وأضافت من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، متحدثة عن شعورها بالرعب أثناء تعرضها للتحرش من هؤلاء الأشخاص، ولكنها لمست اهتمام كبير من الشرطة.

ونصحت "الزاهد" جميع النساء لأخذ حقهن، وعدم السكوت، قائلة: "اقفلي ازاز عربيتك وانتي جوه صوري بس، وبلغي"، وتابعت شاكرة الداخلية المصرية لإهتمامهم بهذه القضية التي آثارت الجدل في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الفنانة هنا الزاهد، متحدثة عن حالة الفنان أحمد فهمي الصحية قائله أنه لم يجري عملية، ولكنه تعرض لشرخ فقط وحالته الصحية جيدة.

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