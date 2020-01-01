عمرو أديب: المفاوض الإثيوبي لم يعطنا فرصة للتفكير بحسن نية

عقب الإعلامي عمرو أديب، على سير مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنه لم يكن متفائلا بشأن هذه المفاوضات، حيث أن الجانب الإثيوبي متعنت بشكل كبير.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "أنا شايف أننا وصلنا معاهم للنهاية، والأمور وصلت لمرحلة تكاد تكون مغلقة."، متمنيا أن يحدث تطور جديد في القمة المصغرة التي سيتم عقدها.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب أن نبحث عن حلول جديدة، متوقعا أن يكون هناك خلال الأيام المقبلة تصعيدا بشأن ملء السد، معلقا: "لا أثق هما هيعملوا ايه، ولا أتوقع منهم شيئا جيدا"، معتبرا أن المفاوض الأثيوبي لم يعطي لنا كشعب فرصة أن نفكر فيه بحسن نية.





إلى ذلك، أكد فيصل محمد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، حرص بلاده على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى ان المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.





وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء الاثنين، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.





وتابع أن هناك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.





وأصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا الاثنين، أعلنت فيه نتيجة المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





وقال البيان: اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور السادة وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.





حيث عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعا للساده وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



