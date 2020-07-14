ريال سوسيداد يقضي على أحلام فياريال الأوروبية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:04 م
فياريال
فياريال
حقق ريال سوسيداد فوزًا غاليًا على حساب فياريال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم سوسيداد التسجيل بعد نحو ساعة من البداية قبل أن يضيف المدافع دييغو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 75 لكن سانتي كازورلا قلص الفارق لأصحاب الأرض قرب النهاية.

وظل فياريال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة قبل جولتين على النهاية متأخراً بفارق 9 نقاط عن إشبيلية الذي فاز 2-0 على ضيفه ريال مايوركا أمس الأحد، ليعود إلى البطولة الأوروبية الأبرز للأندية بعد عامين من الغياب.

وفي المقابل عزز سوسيداد فرصته في التأهل إلى الدوري الأوروبي بانتقاله للمركز السابع برصيد 54 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن جاره أتلتيك بلباو صاحب المركز الثامن وأقرب منافسيه على اخر المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى اقتنص ألافيس نقطة ثمينة في سعية للنجاة من الهبوط بتعادله سلبياً مع ضيفه خيتافي.

وبدا أن خيتافي سجل هدف الفوز قرب النهاية عبر البديل هوغو دورو لكن تم إلغاء الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت أن المهاجم خايمي ماتا لمس الكرة بيده أثناء بناء الهجمة.

وأنهى التعادل سلسلة من 6 هزائم متتالية لصاحب المركز 17 ألافيس ورفع رصيده إلى 36 نقطة من نفس عدد المباريات ليبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 54 نقطة.

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فياريال سانتي كازورلا ريال سوسيداد

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