هل ستعود مصر لمجلس الأمن في مفاوضات سد النضهة.. وزير الخارجية يجيب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن مطلع على سير مفاوضات سد النهضة منذ عقد الجلسة، وحديث كل الأعضاء، مضيفا أن الأمر أودع لديه، وهناك مشروع قرار باللون الأسود محل تداول بين الأعضاء، وربما يكون محل تعديل ليأخذ في الاعتبار التطورات.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مجلس الأمن هو المنظمة الدولية التي له مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدولي، ويستطيع أن يتخذ إجراءات بحكم مسئوليات ميثاق الأمم المتحدة.

أكد فيصل محمد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، حرص بلاده على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى ان المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.

وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء اليوم الاثنين، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

وتابع أن هناك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.

وأصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا اليوم الاثنين، أعلنت فيه نتيجة المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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