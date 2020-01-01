بصورة من الشاطئ.. كريم عفيفي يستمتع بالأجواء الصيفية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازل نجم مسرح مصر كريم عفيفي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم عفيفى في الصورة، أمام البحر وهو يستمتع بالأجواء الصيفية ، مرتدي قميص باللون الأبيض ، ولم يعلق علي الصورة بشئ.

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطوله كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى.

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