وزير المالية: موازنة الدولة لم تمول كل المشروعات

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علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن موازنة الدولة لم تمول كل المشروعات، وهناك جهات أخرى ممولة للإسكان مثل صندوق تحيا مصر وهيئة المجتمعات العمرانية والإجمالي أكثر من 200 مليار جنيه وهناك خطة لبناء 310 ألف وحدة الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مليون وحدة.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن 75% من إيرادات الدولة حصيلة الضرائب والباقي من موارد أخرى ومنذ عامين نحقق فائض أولي بالموازنة ولذلك استوعبنا أزمة كورونا ونجحنا في المواجهة ونجحنا في تخفيض العجز والدين وخلال الأزمة تم توجيه إنفاق أكبر لبعض القطاعات مثل الصحة والأمن ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم الطيران، وبلغت الخسائر بسبب كورونا من 125 مليار إلى 130 مليار جنيه وتم عمل مبادرات عديدة تسببت في تأجيل بعض الإيرادات.



ونوه بأن زلزال كورونا ما زال مستمرا، لن يمكن حصر الخسائر خاصة أنه بعد الانتهاء من الزلزال سيتم حصد الخسائر ومواجهة التوابع والسؤال هو من سيتحمل تبعات الزلزال والتوابع وتسديد الثمن ؟.. مشيرا إلى أن الجيل الحالي يتحمل الكثير لتسديد ثمن ما تم من سنوات.



وأكد أن ما تم إنفاقه من ال100 مليار التي وجه الرئيس السيسي برصدها لأزمة كورونا، حوالي 62 مليار سواء لقطاع الصحة أو دعم بعض القطاعات والمبادرات الأخرى، وأن العلاوات تم تمويلها من خارج هذا المبلغ سواء للمرتبات أو المعاشات.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.