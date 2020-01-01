"يوسف الشريف" يغازل جمهوره عبر إنستجرام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازل النجم يوسف الشريف جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة من داخل منزله مرتذدي تيشرت باللون الأزرق ، ولاقت الصورة تفاعل محبيه وعلق أحد المتابعين قائلاً : منور يا غالي.

والجدير ذكره أن يوسف الشريف تعرض مؤخراً لكثير من الإنتقادات بسبب تصريحاته مع رامي رضوان بعدم ملامسته للنساء في أعماله الدرامية والسينمائيه.

يشار أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية" ، وتدور أحداث المسلسل حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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