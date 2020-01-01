تقارير.. تأجيل المفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان بشأن مارتينيز

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أعلنت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، تأجيل المفاوضات بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، فإن برشلونة اتفق مع إنتر ميلان على تجميد المفاوضات من أجل لاوتارو مارتينيز حتى أغسطس (آب) المقبل، عندما تنتهي البطولات لكلا الفريقين.

واعترف بارتوميو: "تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو، لكن حالياً لم نتحدث، سننتظر حتى نهاية الموسم، وسوف نقيم كل شيء مرة أخرى".

وألمح قادة إنتر ميلان، مثل الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا إلى أن انخفاض أداء لاوتارو، كان مرتبطاً بشكل مباشر بشائعات مستقبله في برشلونة، مشيراً إلى إنه يفكر بالفعل في الذهاب للكامب نو أكثر من إنتر ميلان.

وبهذه الطريقة، مع إتمام المفاوضات وانتهاء الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو، يأمل إنتر ميلان في استعادة أفضل نسخة من لاوتارو، في حين يمكن لبرشلونة تركيز جهوده على الفوز بالبطولات.

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