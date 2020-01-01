هنا الزاهد تشكر الداخلية المصرية لسرعة تدخلهم عقب تعرضها للتحرش

Advertisements

تعرضت الفنانة هنا الزاهد للتحرش اللفظي، وذلك عن طريق سيارة بها مجموعة من الشباب، وسرعان ما طلبت هنا الإستغاثه وبالفعل تم القبض عليهم، حيث أنها وثقت التحرش التي تعرضت له بكاميرة هاتفها.



ونشرت الفنانة هنا الزاهد شكر للداخلية المصرية لتسرعة تصرفهم وإتخاذهم الإجرائات اللازمة شد المتحرشين، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتب "الزاهد" قائلة:" إستجابة سريعة من وزارة الداخلية تم تحديد وضبط السياره وقائدها، ومستقليها صحبة قائدها، وبمواجهاتهم إعترفو بإرتكاب الواقعة، وإتخاذ الإجرائات القانونيه حيالهم.



وعلقت "هنا" قائلة: "الحمد لله رب العالمين. شكرا وزارة الداخلية. شكرا الشرطة المصرية، حيث انه تم القبض علي المتحرشين والسيارة الخاصة بهم".



وسرعان ما توصلت الأجهزة الأمنية للمتحرشين وتبين أن أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وقد تم القبض على قائد السيارة ومرافقيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

