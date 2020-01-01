خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:29 م
الزمالك
الزمالك
أكد صلاح الدين مقتريض المتحدث الرسمي باسم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ان  قضية ناديه ضد الزمالك بسبب اللاعب حميد أحداد لا تزال مستمرة. 

وقال المتحدث باسم النادي المغربي في تصريحات لموقع «هسبورت»: "محامينا يتابع القضية عن كثب وقد طبق جميع الطرق القانونية اللازمة، ومسؤولو الزمالك رفضوا مدنا بالمستحقات المادية المتفق عليها بعد إعارة أحداد لـ الرجاء، القانون واضح وهناك بند في عقد حميد أحداد بعد انتقاله من الدفاع الجديدي لـ الزمالك".

وتابع: "البند يُلزم الزمالك بمنح نسبة 20% لفريقنا عن كل انتقال لأحداد لأي فريق آخر، وهو الأمر الذي لم تلتزم به إدارة الزمالك بعد إعارة أحداد للرجاء، لذا الاتحاد الدولي يحسم الأمر".

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حميد أحداد الزمالك الرجاء

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