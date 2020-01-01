خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

أكد صلاح الدين مقتريض المتحدث الرسمي باسم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ان قضية ناديه ضد الزمالك بسبب اللاعب حميد أحداد لا تزال مستمرة.





وقال المتحدث باسم النادي المغربي في تصريحات لموقع «هسبورت»: "محامينا يتابع القضية عن كثب وقد طبق جميع الطرق القانونية اللازمة، ومسؤولو الزمالك رفضوا مدنا بالمستحقات المادية المتفق عليها بعد إعارة أحداد لـ الرجاء، القانون واضح وهناك بند في عقد حميد أحداد بعد انتقاله من الدفاع الجديدي لـ الزمالك".



