أسعار النفط تتراجع بالختام مع ترقب اجتماع أوبك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:20 م
أسعار النفط
أسعار النفط
هبطت أسعار النفط  بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب تمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك والحلفاء.

ويترقب المستثمرون إصدار تقرير الشهري للدول المصدرة للنفط "أوبك" هذا الأسبوع، حول مستويات إنتاج الدول الأعضاء خلال الشهر الماضي.

كما يولي المستثمرون اهتماماً خاصاً إلى اجتماع لجنة المراقبة الفنية الوزارية المشتركة لأوبك يومي الثلاثاء والأربعاء والتي من المقرر أن تخرج بتوصية بشأن قرار تمديد خفض إنتاج الخام.

ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أنها قد تعافت بشكل ملحوظ من أدنى مستوياتها في عدة عقود والمسجلة في أبريل/نيسان الماضي مع التأثر السلبي بانهيار الطلب وسط تفشي كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.

في حين قامت ليبيا بتصدير أول شحنة من الذهب الأسود في ستة أشهر يوم الجمعة الماضي، بعد حصار فرضته القوات الشرقية، لكنها أعادت فرض إجراء "القوة القاهرة" على جميع صادرات النفط بالأمس.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس  بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 40.10 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 39.66 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 42.64 دولار للبرميل.

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