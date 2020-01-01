هيدي كرم تشيد بـ "توم كروز وراسيل كرو"

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شاركت الفنانة هيدي كرم، صورة للفنان توم كروز وراسيل كرو، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "كرم" قائله: "توم كروز ٥٨، راسيل كرو ٥٦. الاتنين موهبه عظيمة راسيل كرو ممثل موهوب حتى النخاع وتوم كروز ذكي ذكاء شديد، ساعات الذكاء والاجتهاد والإصرار والشغف بيبقو في نفس أهمية الموهبة وبيوصلوك لحته ابعد من ما كنت تتخيل... تمام كده ؟! علشان ما حدش يزعل".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم، مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من الفنانين منهم إدوارد، حمدي هيكل،نجلاء بدر ومحمد الشرنوبي.