هيدي كرم تشيد بـ "توم كروز وراسيل كرو"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة هيدي كرم، صورة للفنان توم كروز وراسيل كرو، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "كرم" قائله: "توم كروز ٥٨، راسيل كرو ٥٦. الاتنين موهبه عظيمة راسيل كرو ممثل موهوب حتى النخاع وتوم كروز ذكي ذكاء شديد، ساعات الذكاء والاجتهاد والإصرار والشغف بيبقو في نفس أهمية الموهبة وبيوصلوك لحته ابعد من ما كنت تتخيل... تمام كده ؟! علشان ما حدش يزعل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم، مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من الفنانين منهم إدوارد، حمدي هيكل،نجلاء بدر ومحمد الشرنوبي.
هيدي كرم تشيد بـ "توم كروز وراسيل كرو"
هيدي كرم تشيد بـ "توم كروز وراسيل كرو"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيدي كريم الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ 17 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ 39 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

10:01 م

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام