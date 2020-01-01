بهذه الإطلالة الجمهور يتغزل في "حنان مطاوع"

Advertisements

شاركت النجمة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام ، وظهرت بالصورة مرتدية شميز أبيض وجيب سوداء، وعلقت "أمل".



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين ماشاء الله علي الجمال قمر يا روحي.



يشار أن حنان مطاوع بدأت تصوير مشاهد في "أمل حياتي".



يُشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" كل من حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.



وتجسد حنان خلال الأحداث شخصية فتاة تسكن في حي الجمالية وتعمل في إحدى المهن الحرفية، وتبدأ فى رحلة كفاح المرأة العاملة في التعليم ورحلة الكفاح الأسرية ولديها أشقاء ترعاهم بعناية شديدة، كما أنها صديقة الجميع ومحبوبة داخل حى الجمالية.