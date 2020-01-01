الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن





تلقى نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية صدمة جديدة بشأن لقب نادي القرن الإفريقي في القرعن العشرين الماضي.





وكانت بعض جماهير نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بإضافه لقب نادي القرن الإفريقي لصفحة النادي على الموسعة الرقمية "ويكيبديا" على جوجل خاصة وأن هذا الأمر متاح لجميع المستخدمين بشكل عام.





وقامت إدارة ويكيبديا بحذف التعديلات التي قامت بها جماهير نادي الزمالك وأغلقت التعديلات في هذه الصفحة بكشل نهائي إلا للأشخاص المؤكدين في النادي.





ونشرت صفحة "ويكيبديا" على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة من صفحة الزمالك على جوجل بعد التعديل وعلقت عليها قائلة: " تشهدُ مقالة «نادي الزمالك» تخريبات كثيفة مؤخرًا، لذلك استرجعنا جميع التخريب الذي حصل في المقالة، وقمنا بحمايتها لفترةٍ محددةٍ لتجنب أي تخريبٍ فيها (ستلاحظ رمز الحماية في أعلى يسار الصفحة)".





وأعد نادي الزمالك ملف كامل بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين وعدم أحقية الأهلي في اللقب وسيقوم بتقديمه الفترة القادمة إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".







