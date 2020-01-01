أورتيجا يطرح أحدث أغانيه بعنوان "فرعون"

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طرح مطرب المهرجانات أورتيجا، أغنية جديدة تحمل عنوان "فرعون" منذ قليل عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج محمود بومبو وهي من ألحان اورتيجا، كلمات ميدو الفنان، توزيع: شيندى وخليل، تصوير وإخراج ومونتاج بومبو وديماريا.



من جانب آخر أثار أورتيجا حالة من الجدل بعدما أعلن عن انفصاله عن شريك نجاحه أوكا بعد فترة استمرت حوالى أكثر من عشر سنوات.



ومن جانبه أوضح أورتيجا أن أوكا صديق وأخ له من قبل ظهورهما علي الساحة الغنائية متمنيًا له التوفيق في أعماله المقبلة.



