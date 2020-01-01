أسعار الدولار تسجل أدنى مستوى في شهر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:58 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
سجلت أسعار الدولار أدني مستوي فى شهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية.


وتأني خسائر الورقة الخضراء وسط مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات بدعم آمال إيجاد لقاح للوباء ورغم استمرار الارتفاع القياسي في عدد إصابات الفيروس.

وأبلغت ولاية فلوريدا عن أكثر من 15 ألف حالة في يوم واحد بالأمس وهو رقم قياسي جديد.

ويترقب المستثمرون بدء موسم نتائج الأعمال للشركات الأمريكية عن أدائهم المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك خلال هذا الأسبوع.

وفي بيانات اقتصادية، سجلت موازنة الولايات المتحدة عجزاً قياسياً بقيمة 864 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة 1.1353 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 107.30 ين.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2575 دولار، كما استقر مقابل العملة السويسرية عند 0.9417 فرنك.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 96.38، بعد أن سجل مستوى 96.270 في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ 19 دقيقة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ أقل من ساعة

وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

10:01 م

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام