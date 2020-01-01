أسعار الدولار تسجل أدنى مستوى في شهر

سجلت أسعار الدولار أدني مستوي فى شهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية.









وتأني خسائر الورقة الخضراء وسط مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات بدعم آمال إيجاد لقاح للوباء ورغم استمرار الارتفاع القياسي في عدد إصابات الفيروس.





وأبلغت ولاية فلوريدا عن أكثر من 15 ألف حالة في يوم واحد بالأمس وهو رقم قياسي جديد.





ويترقب المستثمرون بدء موسم نتائج الأعمال للشركات الأمريكية عن أدائهم المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك خلال هذا الأسبوع.





وفي بيانات اقتصادية، سجلت موازنة الولايات المتحدة عجزاً قياسياً بقيمة 864 مليار دولار خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة 1.1353 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 107.30 ين.





وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2575 دولار، كما استقر مقابل العملة السويسرية عند 0.9417 فرنك.





وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 96.38، بعد أن سجل مستوى 96.270 في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.