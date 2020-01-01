راندا رياض تخطف قلوب محبيها بهذه الصورة
الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:53 م
فايقة محمد عادل
شاركت رندا رياض، متابعيها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بالصورة مرتدية فستان أسود قصير ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس باللون الأسود ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز ملامح وجهها.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله يحفظك يارب" وأضاف آخر"قمراية "، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة بجد الصورة ربنا يحميكي".
يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.
وظهرت بالصورة مرتدية فستان أسود قصير ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس باللون الأسود ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز ملامح وجهها.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله يحفظك يارب" وأضاف آخر"قمراية "، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة بجد الصورة ربنا يحميكي".
يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.