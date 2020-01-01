راندا رياض تخطف قلوب محبيها بهذه الصورة

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شاركت رندا رياض، متابعيها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصورة مرتدية فستان أسود قصير ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس باللون الأسود ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز ملامح وجهها.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله يحفظك يارب" وأضاف آخر"قمراية "، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة بجد الصورة ربنا يحميكي".



يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.