راندا رياض تخطف قلوب محبيها بهذه الصورة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت رندا رياض، متابعيها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة مرتدية فستان أسود قصير ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس باللون الأسود ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز ملامح وجهها.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رياض، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله الله يحفظك يارب" وأضاف آخر"قمراية "، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة بجد الصورة ربنا يحميكي".

يذكر أن محمد الشرنوبي، أعلن خطوبته على رحمه رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ 11 ديسمبر، وأحتفلا بالخطوبة وسط تجمع العائلة والأصداقاء.

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