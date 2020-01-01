الكشف عن 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في وادي دجلة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
خضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، للمسحة الطبية الرابعة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنتشر حول العالم، وتبين إصابة 3 لاعبين بالفيروس.

وجاءت نتيجة المسحة الرابعة سلبية، فيما عدا الثلاث لاعبين الذين ثبتت ايجابيهم بفيروس كورونا.

وما زال هؤلاء اللاعبين معزولين حتى الآن لحين التأكد من شفائهم قبل منحهم الضوء الأخضر من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

وتستعد أندية الدوري المصري لعودة مسابقة الدوري الممتاز يوم الـ6 منأغسطس المقبل، بعدما توقف في شهر مارس الماضي.

وتم تأجيل معسكر الإعداد المغلق الذي كان من المنتظر أن يُقيمه في منتجع العين السخنة،  بداية من منتصف الشهر الجاري.

حيث تسبب عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة حتى الآن في تأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

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