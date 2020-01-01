نسرين طافش لمتابعيها : 'أرجوكم راقبوا أطفالكم'

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
وجهت الفنانة السورية نسرين طافش نصيحة لمتابعيها عبر توتتر بمتابعة ومراقبة أطفالهم، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الشهير "تويتر" ، وكتيت : أرجوكم راقبوا أطفالكم ما الذي يتابعونه في اليوتيوب أو السوشيال ميديا أو التليفزيون من نشاهد عنف وأكشن وقتل وإجرام.

وتابعت: طفلك أمانة وإنت مؤتمن عليه أمام رب العالمين، الله يحمي أطفال الجميع.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش تستعد حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "الوجه الآخر"، وذلك بعد عودتها للقاهرة بداية هذا الأسبوع بعدما تم افتتاح خطوط الطيران والتي ظلت مغلقة على مدار الثلاثة أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "الوجه الآخر"ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة،وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل، ، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة.

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