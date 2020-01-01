الأعلى لنقابة المهندسين ينتخب هيئة المكتب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:11 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
آيات عامر - أسماء قورة
عقدت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام، الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين بأغلبية حضور بلغت 52 عضوًا، وذلك بناءًا على دعوة نقيب المهندسين لأعضاء المجلس الأعلى فى أجواء ديمقراطية واعية.

وفى بداية الجلسة وجه نقيب المهندسين الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهى عضويتهم، وهنأ الأعضاء الجدد وكذا وجه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهى ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية.

واستعرض ضاحى أهم الإنجازات التى نفذت فى الفترة السابقة وأهمها زيادة المعاشات وإنتظام صرفها للمهندسين وأسرهم وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة وجميع مشروعات الإسكان، وما تم من إجراءات فى مجال التعليم الهندسى والإرتقاء بالمهنة وما تم من مجهودات فى قانون المصالحة على مخالفات البناء وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين.

ودعا جميع المهندسين المصريين للإرتباط بنقابتهم والعمل جميعًا بروح الفريق مؤكدًا أن نقابة المهندسين العريقة هى بيت كل المهندسين المصريين وهى الحصن والمنبع الذى يتحقق فيه رفعه شأنهم المهنى وتحقيق الأهداف القوميه للدور المهنى للنقابة وأثنى على ما بذلوه للوطن من مجهود وإشتراكهم الفاعل فى تحقيق وإنجاز المشروعات القوميه التى بلغت 2.2 تريليون جنيهًا.

وتم إجراء الإنتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة فى جو ساده الإحترام والود والديموقراطية والشفافية.

وأسفرت الإنتخابات الحرة التى جرت على فوز كل من:- المهندس أحمد عثمان وكيلًا للنقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس محمد عبد العظيم وكيلًا للنقابة بأغلبية الأصوات، المهندس محمود مغاورى أمين عام بالتزكية، المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق بأغلبية الأصوات، المهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، المهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

ووجه ضاحى بضرورة تضافر كل جهود مهندسى مصر خلال الفترة القادمة من أجل رفعه نقابتهم والإرتقاء بالمهنة وتفعيل أنشطة النقابة الهندسية والصحية والإستثمارية.

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