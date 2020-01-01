"بدون ميك أب".. ريا أبي راشد تستطلع رأي جمهورها في مظهرها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استطلعت ريا ابي راشد، جمهورها عن رأيهم بمظهرها بميك أب أو بدون، وذلك من خلال مشاركتها لصورتين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "أبي راشد" قائله: "لذلك.. يا رفاق عليكم الاختيار، لا مكياج أو مظهر مكياج"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات معبرين عن رأيهم وكانت أكثر التعليقات تقول "بدون ميك أب".

وآثارت ريا أبي راشد، الجدل سابقا عقب مشاركتها لصورة بميك أب واعتقد الجمهور أنها أجرت عملية تجميل جعلت مظهرها مختلف لهذه الدرجة ولكنها أوضحت أنه مجرد ميك أب.
"بدون ميك أب".. ريا أبي راشد تستطلع رأي جمهورها في مظهرها
"بدون ميك أب".. ريا أبي راشد تستطلع رأي جمهورها في مظهرها
"بدون ميك أب".. ريا أبي راشد تستطلع رأي جمهورها في مظهرها
"بدون ميك أب".. ريا أبي راشد تستطلع رأي جمهورها في مظهرها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياأبي راشد الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي وسواريز يضربا بتعلميات الليجا عرض الحائط.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصفقة المُرعبة.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موليكا" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

مع زوجته.. أحمد فهمي يشارك جمهوره بأحدث جلسات تصوير لهما

بإطلالة خضراء.. حلا شيحة تظهر مع جمال الطبيعة

"أي كلام في أي كفتة".. إيمي سمير غانم تطل على جمهورها

بصورة عارية..أحمد الفيشاوي يثير الجدل مرة أخرى

أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية

بدرية طلبة تشوق جمهورها لبرنامج "بيت ريا وسكينة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

08:01 م

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

07:33 م

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام