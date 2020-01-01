"بدون ميك أب".. ريا أبي راشد تستطلع رأي جمهورها في مظهرها

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استطلعت ريا ابي راشد، جمهورها عن رأيهم بمظهرها بميك أب أو بدون، وذلك من خلال مشاركتها لصورتين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "أبي راشد" قائله: "لذلك.. يا رفاق عليكم الاختيار، لا مكياج أو مظهر مكياج"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات معبرين عن رأيهم وكانت أكثر التعليقات تقول "بدون ميك أب".



وآثارت ريا أبي راشد، الجدل سابقا عقب مشاركتها لصورة بميك أب واعتقد الجمهور أنها أجرت عملية تجميل جعلت مظهرها مختلف لهذه الدرجة ولكنها أوضحت أنه مجرد ميك أب.

