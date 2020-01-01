إصابة جديدة بكورونا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن راسل وستبروك، نجم نادي هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل نحو أسبوعين من استئناف المنافسات في مدينة أورلاندو.

وأفاد وستبروك في بيان نشر عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لقد خضعت لفحص "كوفيد-19" إيجابي قبل سفر فريقي الى أورلاندو. أنا حاليا بصحة جيدة، في الحجر الصحي، وأتطلع قدما للالتحاق بزملائي متى سُمِح لي بذلك".

وتابع "شكرا للجميع على تمنياتكم الطبية ودعمكم المتواصل. رجاء خذوا هذا الفيروس على محمل الجد. كونوا سالمين. ضعوا الكمامة!".

ويعد وستبروك (31 عاما)، من أبرز الأسماء في دوري الـ "ان بي ايه"، واختير أفضل لاعب لموسم 2016-2017 حين كان لا يزال في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2008.

وشارك صانع الألعاب في مباراة "كل النجوم" ("أول ستار") تسع مرات، واختير أفضل لاعب فيها ثلاث مرات.

ويعرف عن وستبروك أسلوب لعبه المتنوع، وهو يحتل المركز الثاني على صعيد الـ"تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) في تاريخ الدوري (146، بفارق 35 خلف حامل الرقم القياسي اللاعب الأسطوري السابق أوسكار روبرتسون).

ويخوض وستبروك عامه الأول مع هيوستن، وحقق ما معدله 27,5 نقاط وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وساهم مع النجم الآخر للفريق، جيمس هاردن، في احتلال روكتس المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية هذا الموسم.

وعلقت رابطة الدوري منافسات الموسم اعتبارا من 11 مارس، بعيد كشف أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف الأندية، والتي كانت للفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز. وخلال الفترة الماضية، سجلت حالات عدة من الإصابات في صفوف اللاعبين، أبرزها للاعب نيوجرزي نتس كيفن دورانت الغائب عن هذا الموسم بالكامل لمواصلة التعافي من إصابة قوية تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز.

وتستعد رابطة "ان بي ايه" لاستئناف الموسم في 30 يوليو في مجمع ديزني وورلد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، بمشاركة 22 من الفرق الـ30، وخلف أبواب موصدة بوجه الجمهور، ومع اعتماد إجراءات صحية صارمة وفحوص دورية لكشف "كوفيد-19".

ومن المقرر ان يقيم كل أفراد الفرق في مجمع ديزني الى حين انتهاء الموسم، في ما بات يصطلح على تسميتها "فقاعة" أورلاندو.

ويخوض هيوستن مباراته الأولى في الموسم المستأنف، في 31 يوليو ضد دالاس مافريكس.

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