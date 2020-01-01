نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:01 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
قرر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل خطوة التجديد مع الفريق خلال الساعات الماضية، والاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وجاء قرار يوسف أوباما لاعب المارد الأبيض، بسبب عدم الموافقة على شروطه المادية حتى هذه اللحظة، ورغبة فريقه في تقليل متطلباته.

ويرغب اللاعب بتجديد عقده مع الفريق، ولكن مع تعديل راتبه وزيادته من 4 ملايين جنيه إلى 13 مليون بالموسم الواحد أسوة ببعض الفريق.

وطالب اللاعب بالمساواة مع كل من محمود علاء وطارق حامد، باعتباره عنصر أساسي وأحد أبناء النادي، وتفضيله البقاء عن العروض الخارجية.

وفضل اللاعب تأجيل أمر التوقيع على عقوده الجديدة، لوقت لاحق مع وجود مبدأ الموافقة، وهو ما وافق عليه رئيس النادي حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تعديل موعد مباراة الفريق الودية امام سموحة السكندري، لتكون يوم الأحد 19 يوليو، بدلا من الخميس المقبل.

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