إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة إيمان العاصي، عدد من الصور من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بأجواء الصيف المشمسة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت "العاصي" تعليقا على الصور قائله: "طالما أنك تتنفس، هناك أمل. هناك شيء جميل ينتظر أن يحدث لك وستشعر بالسعادة مرة أخرى. لذا من فضلك، لا تستسلم".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة أوي"،"جمالك طبيعي وأصلي"،"يا فراولاية انتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، مشاركتها في مسلسل "بخط الإيد"،وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينيرجي.

إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة
إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة
إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة
إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة
إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة
إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور أثناء استمتاعها بالأجواء المشمسة

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