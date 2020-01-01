عاصي الحلاني يشعل إنستجرام بكوبليه من أغنية "بعشقك"
الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:50 م
فايقة محمد عادل
يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من أغنية "بعشقك "، وعلق قائلاً بعشقك يالي بحضن عينيكي حسيت بالأمان ومصدقك دانتي الزيك خلصوا اصلاً من زمان.
يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".
ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من أغنية "بعشقك "، وعلق قائلاً بعشقك يالي بحضن عينيكي حسيت بالأمان ومصدقك دانتي الزيك خلصوا اصلاً من زمان.
يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".