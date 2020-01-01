لأول مرة.. سيارة لامبورجيني سيان رودستر تظهر على الطبيعة (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:41 م
لامبورجيني سيان رودستر
لامبورجيني سيان رودستر
تعتبر سيارة لامبورجيني سيان رودستر، ضمن أبرز السيارات النادرة من الشركة الإيطالية، وها هي تستعرض السيارة في فيديو رسمي.

تحدث رئيس لامبورجيني التقني Maurizio Reggiani عن السيارة وميزاتها التقنية، الرزمة الأيروديناميكية، الألوان المميزة للسيارة وقابلية التخصيص، وحتى محركات السيارة.

تحمل سيان رودستر نفس محركات شقيقتها الكوبيه، والتي تتميز بنظام هجين وفريد يشمل مكثفات فائقة لاختزان الطاقة بدلاً من البطاريات، ما يعطي ردود فعل أسرع تمكن السيارة من تحقيق إنجازات لم تحققها لامبورجيني من قبل. ويمكن للمكثفات استرداد كامل الطاقة بمجرد الضغط على المكابح.

ينتج محرك السيارة الكهربائي 35 حصان بينما ينتج النظام الهجين 808 حصان كافية لدفع سيان رودستر من الثبات حتى سرعة 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط وبلوغ سرعات تفوق 350 كم/س.

وفي مقطع آخر تستعرض الشركة تفاصيل التصميم المميز للسيارة كما لم نشاهدها من قبل.

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