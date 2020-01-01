سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون

أعلن سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه ساوثهامتون بعد قليل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





وجاءت تشكيلة اليونايتد كالأتي: