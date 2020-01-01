سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه ساوثهامتون بعد قليل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة اليونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، مجواير ولوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش، بوجبا وبرونو فيرنانديز.

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.


الهجوم: راشفورد مارسيال وجرينوود.

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مانشستر يونايتد سولشاير ساوثهامتون

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