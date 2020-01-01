أحدث ظهور لـ "مي سليم" برفقة ابنتها عبر "إنستجرام"

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غازلت النجمة مي سليم جمهورها بصورة جديده لها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مي سليم برفقة ابنتها، بملابس صيفية مرتدين نفس الفستان وعلقت علي الصورة "الحب كله "، وتركت مي شعرها منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "قمرات".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بجانب عدد من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد ومي سليم وإنجي المقدم وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

