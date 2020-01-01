محافظ بني سويف يوجه بتسريع وتيرة الأعمال مشروع التحول الرقمي

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في إطارتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ترأس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمى، لمناقشة آخر المستجدات والخطوات التي تم تنفيذها في أعمال البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع بالمحافظة،والذي يأتي في إطار دعم الخطة الإستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز وتدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



حيث تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وماتم انجازه الفترة الماضية، والأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، فصلاُ عن التأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية من الشركة المصرية للاتصالات وشركة الكهرباء وشركة وداي النيل للغاز ومديرية الطرق وشركة المياه لتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل في المشروع.



وأشار نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع داخل المحافظة مع التأكيد على تسريع وتيرة الأعمال الخاصة بالحفر وتركيب خطوط الألياف بالتنسيق المستمر والمتابعة الدائمة مع كافة الجهات ذات الصلة،مع عرض تقرير دوري بنسب التنفيذ والإنجاز، وتحديد المعوقات التي قد تو اجه سير الأعمال لتذليلها أولًا بأول.



حضر الاجتماع: هبة طه مدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، المهندس محمد نصير مدير عام الشركة المصرية للاتصالات ببني سويف، ومسؤولى الجهات المختصة من شركة المياه وشركة وادي النيل للغاز والطرق والمرور.

