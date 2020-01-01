"الديهي": قرارات السيسي ليست جماهيرية لكنها تصب في مصلحة الوطن

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ قرارات صعبة وقاسية وليست جماهيرية لكنها تصب في مصلحة الوطن، ودائمًا ما ينظر للصالح العام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي جاء لهدم العشوائيات التي تراكمت لسنوات واستبدالها بصورة رائعة تدعو للتفاؤل والفخر والاعتزاز وتصنع البهجة الحقيقية.

وتسأل "الديهي"، كيف ترك الرئيس مبارك، والمسئولين في عهده العشوائيات تصل لهذه المرحلة؟، مؤكدًا أن من كانوا متواجدين في سدة الحكم ولم يصنعوا ما كان يجب صنعه عليهم ان يخجلوا، معقبًا: "امبارح وأنا بحضر افتتاح المشروعات القومية بحي الأسمرات 3، افتكرت حمدين صباحي اللى صدعنا بالحديث عن العدالة الاجتماعية، وتصورته انه يخرج للإشادة بما تم إنجازه في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، حال كان صادق في حديثه عنها".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسي قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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