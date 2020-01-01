برلماني تونسي: فكرة الإطاحة بـ "الغنوشي" انطلقت بعد زيارته لتركيا



وأضاف "سعد"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الإخوان لا علاقة لهم بالإسلام، والشعب التونسي استفاق من غفلته عورف حقيقتهم أنهم لا يؤمنوا بوطن ولا بانتماء للأرض والوطن، فهم يعتبروا أن الوطن حفنة من التراب العفن، ونحن نقول أنه حفنة من التراب المقدس.



وتابع، أن الكتلة البرلمانية رأت التقدم بطلب لسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلماني التونسي، ذراع الإخوان في تونس، الذي له مخطط للإخوان في المغرب العربي الكبير، ولديه أجندة خاصة، مشيرًا إلى أن فكرة الاطاحة بـ "الغنوشي" انطلقت بعد زيارته غير المعلنة لتركيا، والتي أساءت لسمعة تونس.



وأكد، أن جميع أفراد الشعب التونسي رفضوا هذه الزيارة غير المعلنة لكونها بها مخطط لعودة الدولة العثمانية عن طريق أردوغان، مشددًا على أن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة ولن نقبل أن تعود ولاية عثمانية، ولن نقبل الانسياق خلف مخططات أردوغان وأمثاله في المنطقة.



احتجاجات بجنوب تونس ومخاوف من تسلل إرهابيين



تعيش محافظة تطاوين التونسية على وقع تحركات احتجاجية اجتماعية، ومواجهات حادة بين الجيش التونسي والأهالي، لليوم الرابع على التوالي.



ونظم المئات من أهالي منطقة "رمادة" مسيرة احتجاجية ضد ما اعتبروه انتشارا للبطالة، وتعبيرا عن غضبهم عقب مقتل شاب على يد الجيش، حسب رواية المحتجين.



وردد المحتجون هتافات مناهضة للأطراف السياسية الحاكمة في تونس، داعين الرئيس التونسي قيس سعيد إلى زيارتهم في الساعات القادمة.



وتصدرت نساء عديدات، أغلبهن مسنّات، التظاهرة التي نددت بـ"تهميش المنطقة والبطالة المنتشرة في صفوف شبابها."



وتتنامى هذه الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي بعد أن خاض مئات الشباب من محافظة "تطاوين" اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتمتع بجزء من عائدات الحقول النفطية في الجنوب التونسي.



وأفادت مصادر أن قوات الجيش التونسي أحكمت اغلاق منافذ منطقة الاحتجاجات حتى تمنع أي تسلل للإرهابيين القادمين من الغرب الليبي.



وتبعد منطقة "رمادة " عن المعبر الحدودي مع ليبيا "الذهيبة - وازن" قرابة 50 كيلومترا.



ووعد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له، الخميس، أمام مجلس الجيوش التونسي أهالي منطقة "رمادة" المحتجين باستقبالهم في قصر قرطاج لبحث الحلول اللازمة للازمة الاجتماعية الراهنة.

قال النائب تامر سعد، نائب عن حزب الدستوري الحر التونسي، إن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن يمثلوا تونس، وتمكنوا من الوصول للحكم في غفلة من الزمن، ولكن الآن الشعب التونسي بأكمله الذي تربى على الانفتاح والحداثة وعلى قيم التسامح يرفضهم.