قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات مع تراجع سعر الدولار

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع سعر الدولار و مع المخاوف المتعلقة بالفيروس وضعف العملة الأمريكية.





واستفاد المعدن النفيس من القلق حيال تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم، مع وصول إجمالي عدد المصابيت من 13 مليون شخص.





وأبلغت ولاية فلوريدا الأمريكية زيادة قياسية لانتقال العدوى بالوباء تجاوزت 15 ألف حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الأحد.









وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1814.10 دولار للأوقية رابحاً 12.20 دولار.





وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 10.95دولار مسجلاً 1809.65 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.3 بالمائة عند 96.381.