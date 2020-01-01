نجم ليفربول مطلوب في الدوري الروسي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:31 م
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الروسي من أجل التعاقد مع مدافعه الكرواتي ديان لوفرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، بأن زينيت سان بطرسبرج الروسي يرغب فب التعاقد مع النجم الكرواتي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع البريطاني أن ليفربول يرغب في بيع لوفرين البالغ من العمر 31 عاماً من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدفاع في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن لوفرين إنضم لليفربول في صيف 2014 قادماً من ساوثهامبتون وشارك مع الحمر في 185 مباراة.

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