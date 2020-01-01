عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رفض مودي الجارحي نجم فريق سلة الأهلي، ردود فعل عدد من جماهير الزمالك، ورئيس النادي الأبيض مرتضى منصور، وذلك بعد التوتر بين مسؤولي وجماهير الناديين في الفترة الأخيرة.

وقال الجارحي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "مستني إيه من جمهور ورئيس نادي يسبون الأسطورة المحترم الكابتن محمود الخطيب، وأمير القلوب الأسطورة محمد أبو تريكة، هم في نفس الوقت يسبون أساطير ناديهم كابتن حسن شحاتة المحترم، وحازم إمام المحترم، هذه عقليتهم، لايقين على بعض جدا".

وقرر مجلس  إدارة الأهلي، اتخاذ مجموعة من  الإجراءات التصعيدية على كل المستويات ضد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تسريب فيديو منسوب للأخير، يحتوي إساءات لفظية لرئيس الأهلي محمود الخطيب، ولاعب الفريق الأحمر محمود كهربا.

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