أحمد موسى: تركيا تخطط لاقتحام سرت والجفرة (فيديو)



وأوضح أن الجيش الليبي سيعقد مؤتمرا صحفيا استثنئايا في التاسعة من مساء اليوم خاصة أن تركيا تخطط لاقتحام سرت والجفرة في توقيت واحد في انتظار ساعة الصفر من انقرة ولكن على الجميع أن يعلم أن مصر جادة في تحديد الخط الأحمر،







وفي سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.



وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مجلس الاتحاد ندد بقرار أنقرة تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، على اعتبار أن ذلك قد يثير مخاوف ويؤجج خلافات دينية ويقوض الجهود الرامية إلى تطوير الحوار والتعاون بين الديانات.



وأكد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد دعموا اقتراحا بدعوة أنقرة إلى مراجعة قرارها بشأن "آيا صوفيا".

وأوضح أن الجيش الليبي سيعقد مؤتمرا صحفيا استثنئايا في التاسعة من مساء اليوم خاصة أن تركيا تخطط لاقتحام سرت والجفرة في توقيت واحد في انتظار ساعة الصفر من انقرة ولكن على الجميع أن يعلم أن مصر جادة في تحديد الخط الأحمر،وفي سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مجلس الاتحاد ندد بقرار أنقرة تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، على اعتبار أن ذلك قد يثير مخاوف ويؤجج خلافات دينية ويقوض الجهود الرامية إلى تطوير الحوار والتعاون بين الديانات.وأكد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد دعموا اقتراحا بدعوة أنقرة إلى مراجعة قرارها بشأن "آيا صوفيا".

قال الإعلامي أحمد موسى إن بعض الدول الأوروبية تدعم أردوغان ولذلك لم يخرج الاتحاد الأوروبي بقرار واضح اليوم، لافتًا إلى أن القرار في ليبيا لتركيا وليس فايز السراج لأنها تركيا تتحكم في الميليشيات.وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن باشا أغا رجل أردوغان في ليبيا يخطط لإزاحة السراج وأصبح أغا المتحكم في كل القرارات ليبتعد السراج عن المسرح تماما ويتولى أغا وزير الداخلية مقاليد الحكم علانية.وتابع أن فايز السراح بدون أي كلمة في غرب ليبيا بعد خيانته للشعب الليبي وأن الانقلاب الناعم هو السيناريو الأقرب لإبعاد السراج رسميا خاصة أن باشا أغا إخواني تنظيمي عكس السراج.