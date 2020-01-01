أحمد موسى: تركيا تخطط لاقتحام سرت والجفرة (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى إن بعض الدول الأوروبية تدعم أردوغان ولذلك لم يخرج الاتحاد الأوروبي بقرار واضح اليوم، لافتًا إلى أن القرار في ليبيا لتركيا وليس فايز السراج لأنها تركيا تتحكم في الميليشيات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن باشا أغا رجل أردوغان في ليبيا يخطط لإزاحة السراج وأصبح أغا المتحكم في كل القرارات ليبتعد السراج عن المسرح تماما ويتولى أغا وزير الداخلية مقاليد الحكم علانية.

وتابع أن فايز السراح بدون أي كلمة في غرب ليبيا بعد خيانته للشعب الليبي وأن الانقلاب الناعم هو السيناريو الأقرب لإبعاد السراج رسميا خاصة أن باشا أغا إخواني تنظيمي عكس السراج.
   

وأوضح أن الجيش الليبي سيعقد مؤتمرا صحفيا استثنئايا في التاسعة من مساء اليوم خاصة أن تركيا تخطط لاقتحام سرت والجفرة في توقيت واحد في انتظار ساعة الصفر من انقرة ولكن على الجميع أن يعلم أن مصر جادة في تحديد الخط الأحمر،



وفي سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.

وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مجلس الاتحاد ندد بقرار أنقرة تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، على اعتبار أن ذلك قد يثير مخاوف ويؤجج خلافات دينية ويقوض الجهود الرامية إلى تطوير الحوار والتعاون بين الديانات.

وأكد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد دعموا اقتراحا بدعوة أنقرة إلى مراجعة قرارها بشأن "آيا صوفيا".

أخبار تهمك

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المُرعبة.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موليكا" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي وسواريز يضربا بتعلميات الليجا عرض الحائط.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 21 ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

08:01 م

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

07:33 م

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام