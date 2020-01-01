أحمد موسى: "أتوقع استمرار الخلافات حول سد النهضة" (فيديو)

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم يشهد آخر جولة بمفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن وزارة الري ستصدر بيانا حول هذا الشأن بعد قليل.





وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد": "قناة الجزيرة الإرهابية نقلت عن وسائل إعلام إثيوبية بدء إثيوبيا ملئ السد خلال الأيام المقبلة"، مردفا: "وزير الخارجية الإثيوبي نفى في تصريحات إعلامية ما نشر حول ملء السد".





واستكمل: "متوقع ألا يكون هناك جديد في مفاوضات سد إثيوبيا حيث ستظل الخلافات مع رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي".







