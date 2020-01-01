القبض على وزير الدفاع الأذربيجاني الأسبق بعد اتهامه بالتحريض على الدولة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:04 م
رحيم قاضييف - وزير الدفاع الأذربيجاني الأسبق
رحيم قاضييف - وزير الدفاع الأذربيجاني الأسبق

أعلنت أمن الدولة في أذربيجان، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم توقيف رحيم قاضييف، وزير الدفاع الأسبق، بعد أن تم اتهامة بالتحريض على محاربة الدولة والاستيلاء على أجهزتها.

 

كما أوضحت بالبيان، أنه قد ربطت هيئة أمن الدولة توقيف الوزير الأسبق "الذي شغل هذا المنصب خلال العامين 1992 و1993"، بالأحداث الأخيرة على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

 

وجاء في البيان: "خلال يومي 12 و13 يوليو، قام وزير الدفاع الأسبق، رحيم قاضييف، وبصورة متعمدة، بنشر معلومات استفزازية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى القيام بأعمال تضعف قدرة البلاد على الدفاع وكذلك إلى تنظيم أعمال شغب والاستيلاء على أجهزة الدولة".

 

وعلى مدار اليومين الأخيرين، تشهد منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا (تبعد مئات الكيلومترات عن إقليم قره باغ، "قلب" النزاع بين البلدين) اشتباكا مسلحا يتبادل الطرفان فيه الاتهامات بالبدء في إطلاق النار.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن سقوط 4 قتلى من جانبها، فيما أكدت نظيرتها في أرمينيا جرح شرطيين و3 عسكريين، نافية سقوط قتلى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أذربيجان

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 8 ساعات

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ 38 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة المُرعبة.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موليكا" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأرمني يزور "قرة باغ"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

08:01 م

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

07:33 م

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام