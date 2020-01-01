والد المتهم بنشر صور فاضحة لزوجته: "إبني غلطان" (فيديو)

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اعترف سامي عنب، والد الزوج المتهم بنشر صور زوجته عاريه وتبادلها مع أصدقاء له، بخطأ نجله أحمد، مشيرًا إلى أن الخطأ يتحمله الطرفين، رافضًا تبرئة ذمة الزوجة من المشاركة في الجريمة.



وكشف والد الزوج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "المحور"، أن أهل الزوجة أعلنوا عن استعدادهم للصلح مقابل مبلغ خمسون ألف جنيه، وثلاثة آلاف جنيه شهريًا نفقة للطفلة ابنتهم.





عرض برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر فضائية المحور، قضية المواطنة هدى، التي قام زوجها بنشر صورها بملابسها الداخلية وإرسالها لأصدقائه بعد طلبها الطلاق.



من جانبها قالت الزوجة هدى، إن زواجها كان زواجًا تقليديًا، حيث تم بعد فترة خطوبة استمرت ثمانية أشهر، ونظرًا لظروف عمل الزوج لم تستطع التعرف عليه بشكل كبير، قائلة: "بعد أول أسبوع زواج بدأ بضربي وشرب المخدرات وعصبي ومبيشتغلش.. كانت أسوأ سنة في حياتي".



وأضافت هدى، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة "المحور": "كان بيدخل أهله في كل حاجة.. حتى الأكل مكنش بيجبلي حاجة غير لما يقول لأهله الأول، وكان بيضربني قدام بنتى اللى عندها 3 شهور، وقدام قرايبه".





كشفت هدى ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهم ومشاكلهم وإرسال التسجيلات إلى أهله.



وأضافت "هدى"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "المحور"، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات وعدم وجود عمل خاص به يحصل منه علي قوت يومه، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة وسبها في عرضها وشرفها، وقيام الزوج بنشر صور لها خاصة في المنزل بين أهله واصدقائه.



وقالت: "أهله قالولي أمضي على شيك بـ 200 ألف جنيه في حالة الطلاق وأمضي على تنازل عن بنتى في حالة أنى أتجوز تانى"، معقبة: "أنا عاوزة حقي وعاوزة أرد كرامتى وأحافظ على سمعتى".



وطالبت هدى المسؤولين بمساعدتها لاسترجاع حقها، قائلة: "ده واحد مريض حتى مفكرش في بنته لما تكبر وتعرف إن أبوها عمل كدا وفضح أمها، أنا عاوزة حقي منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وأهله، أنا كنت بتجوز عشان استقر ويبقي ليا بيت وسند بعد أهلى، وفي الآخر اتجوزت واحد فضحنى".





