تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي وطبيب الفريق يطمئن على محمد محمود

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الخاص بمران اليوم.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٣ يوليو الجاري، على ملعب التتش، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر لها أغسطس المقبل.

وفي سياق أخر اطمأن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اطمأن  حالة محمد محمود لاعب الفريق، الذي يخضع لبرنامج يشتمل على مشاركته في جزء من المران الجماعي وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية المنفردة، للتأكد من تجهيزه بشكل نهائى للمشاركة والوجود في المرحلة المقبلة.

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قبل العودة.

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