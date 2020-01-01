"بارقة أمل".. عميدة الصيدلة تكشف تفاصيل جديدة عن "كوفيد 19"

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قالت الدكتورة أمنية خليل، عميد كلية الصيدلة، إن هناك فريق بحثي مصري يعمل على التوصل إلى اكتشاف طبيعة جين فيروس كورونا، موضحة أن طبيعة سلالة فيروس كورونا الموجود في مصر ليست مختلفة عن الموجودة في أوروبا، أو الصين، أو الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنهم توصلوا أن فيروس كورونا عندما ينتقل من إنسان لإنسان فأن التغير الذي يطرأ عليه يكون طفيف، ولا يؤثر على طبيعته، وهو أمر جيد.



وأضافت أن هناك بارقة أمل في مواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت الأعداد تتناقص، مشددة على أهامية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخاصة فيروس كورونا.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

