"بتروتريد" تتلاعب بمصالح عملاء شركات الغاز وترفض تسجيل القراءات

فى الوقت الذى طالبت فيه شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بسرعة تسجيل القراءات عن طريق الموقع الإلكتروني فى إطار الإجراءات الاحترازية لحماية مندوبي وعملاء شركات الغاز من الإصابة بفيروس الكورونا.

ومع إعلان الشركة عن أن مواعيد تسجيل القراءة من خلال الموقع يتم من بداية كل شهر وحتى يوم 15 من نفس الشهر إلا أن الموقع لايعمل ويشمل ذلك روابط تسجيل القراءة والدفع الإلكتروني ويحمل الرسالة التالية:





تنويه للسادة عملاء الغاز الطبيعى





فى حالة وجود وحدات سكنية مغلقة او قراءه عداد الغاز الطبيعى ثابتة و لا يوجد بها اى تغيير ( لا يوجد استهلاك ) نرجو من سيادتكم التكرم بالتوجه لأقرب فرع من فروع شركة ( بتروتريد ) للإبلاغ و تحرير مستند بذلك حتى نتمكن من محاسبة سيادتكم محاسبة فعليه .









السادة عملاء مناطق القاهرة الجديدة و العجوزة و الزاوية و المعصرة يتم الان إسنخدام ماكينة التحصيل الإلكترونى مع المحصلين و سبتم استخراج ايصال من الماكينة و الذى يعتبر بديلا عن الفواتير السابقة لذا نرجوا من سيادتكم التعاون مع المحصل .









السادة عملائنا الكرام نظرا الي اعمال التحديث والصيانة التى تتم حاليا على الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) نوجه عناية سيادتكم أنه تم ايقاف العمل مؤقتا بالموقع وانه سيتم العمل علي هذه الصفحة المؤقتة الخاصة بالشركة لإدخال القراءات وتسديد فواتير الغاز الخاصة بكم لحين الإنتهاء من أعمال التحديث والصيانة علي موقعنا الرسمي في اسرع وقت.









جانب من تعليقات عملاء شركات الغاز على صفحة بتروتريد على مواقع التواصل الإجتماعي:













الموقع علي طول مش شغال ..ياريت تهتموا بالخدمة

اولا الموقع مش شغال ثانيا خدمة العملاء مش بيردو ثالثا خدمة الIVR بعد ما بسجل فيها بيقولي تم استلام البيانات وبرجاء الانتظار وبعدها مباشرة الخط بيفصل وطبعا الدقيقة بجنيه ونص واكتر من مره يتكرر الموضوع ده يعني سرقه ونهب ونصب علني. منتهي عدم المصداقية وعدم المهنية وحاجه مقرفة اقسم بالله ما هدفع جنيه لاي محصل والنيابة الادارية بيننا يا شركة نصاااااااااااااابة.

حاتخلونا نصدق ان افشال الدفع الالكترونى مقصودة لعدم توفير الموظفين . بتروتريد عطلان من اول الشهر فقط .

اللى يخلى المحصل ياخذ الفلوس يخليه يسجل قراءه العداد بدون دخوله المنزل

اللى يخلى المحصل ياخذ الفلوس يخليه يسجل قراءه العداد بدون دخوله المنزل



الموقع واقع بقاله ٦. ايام ايه الاهمال والاستهوان اللى انتم فيه دة انتم بتكسلوا تقبضوا مرتباتكم زى ماانتم بتكسلوا تراعو مصالح الناس كدة

شئ مؤسف جدا ... لا الموقع شغال و لاالتطبيق شغال.













وسبق أن نشرت شركة بتروتريد المناشدة التالية لتسجيل القراءات:





من النهاردة وحتى يوم 15 يوليو هتقدر تدخل قراءة عدادك ب 12 طريقة مختلفة وهى :

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى: http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال POS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمرا , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .

5. تطبيق موبايل ماي فوري .

6. تطبيق موبايل جوميا .

7. من خلال مكاتب البريد المصري .

8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى: https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .

اذا كان لديك اي استفسار برجاء راسلنا على رسايل الصفحة m.me/Petrotrade.marketing





