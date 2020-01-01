فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو


رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى فايلر، الموافقة المبدئية على رحيل أحمد الشيخ نجم الفريق ولكن على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة الأساسية في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق.

واقترب الشيخ، من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز سبورت بداية الموسم المقبل، وذلك لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد تلقيه عرضًا مؤخرًا.

وتأتي موافقة فايلر على رحيل الشيخ عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، إضافة إلى عودة محمد شريف، مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي إنبي.

ومن المقرر أن تقوم إدارة نادي بيراميدز بتقديم عرض رسمي إلى مسؤولي القلعة الحمراء من أجل حسم كافة الأمور المادية الخاصة بإعارة اللاعب بداية الموسم الجديد.

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