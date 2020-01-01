سولشاير: مباراتنا أمام ساوثهامتون ستكون صعبة للغاية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

شدد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على أهمية المباراة التي تجمع فريقه مع ضيفه ساوثهامبتون ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن ساوثهامبتون, قال سولسكاير في تصريحات صحفية قبل اللقاء: "هم يقومون بعمل ممتاز, شاهدت مباراتهم ضد مانشستر سيتي, هم فريق عالي الطاقة ويلعب بأسلوب مباشر, ستكون مواجهة مثيرة, تعادلنا معهم على ملعبهم ونعلم أنه يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة".

وعن تألق داني إنجز نجم ساوثهامبتون, قال سولسكاير: "نعم، لقد قام بعمل رائع هذا الموسم وهو يظهر كيف هو مهاجماً واثقاً. لطالما كان لاعب كرة قدم جيد للغاية. تسعدني عودته من الإصابة ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لإيقافه".

وعن ثبات التشكيلة في المباريات الأخيرة، علق سولسكاير قائلا: "لا يمكنني قول إن الجميع لائقين بنسبة 100% في الوقت الحالي, هناك لاعبون يأتون ويؤدون بشكل جيد وأنا متأكد أن من يدخل على التشكيل سيكون لديه ما يريد إثباته, في المباريات الأربع الأخيرة كان لاعبونا ممتازين ونريد الاستمرار في هذا الآداء, نحن نعلم أيضاً أن اللاعبين الذين لم يشاركوا قادرون على الآداء".

وعن حصول برونو فيرنانديز على جائزة لاعب الشهر في المان يونايتد والدوري الإنجليزي، قال سولسكاير تصريحاته قائلًا: "لا يوجد ما يقال عنه أكثر مما قيل في هذا الوقت القصير, لقد كان له تأثيراً واضحاً فور انضمامه, هو يلعب من أجل الفريق ويلعب لخلق الفرص ويفعل كل ما يجب على لاعب في يونايتد فعله, هو يفكر في الفريق أولاً, أثق في أنه سيحول كل هذه الجوائز الفردية إلى ألقاب للفريق ومركز مؤهل لدوري الأبطال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايت سولشاير ساوهثامتون

أخبار تهمك

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ 39 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 19 ساعة

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. كلوب يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 6 ساعات

تشيلسي ينافس ليفربول على الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه

منذ ساعتين

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أرسنال "النني" ضيفا ثقيلا على برايتون.. والسيتي في اختار صعب أمام ليستر

سولسكاير يجهز مفاجأة لـ"محمد صلاح" وليفربول

سولشاير يكشف آخر أخبار مصابي مانشستر يونايتد

نجم برشلونة يمدح ميسي بتصريح مثير

مدرب مانشستر يونايتد يبرر الخسارة من إيفرتون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

07:01 م

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

09:18 ص

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام