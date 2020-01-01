بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الفقي" في الصور بشعر مبلل وقبعة، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة الجميلات"،"بسم الله ماشاء الله عليك ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"،والذي يتكون من 45 حلقة ويحتوي على عدد من القصص المختلفة.
بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"
بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"
بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"
بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"
بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"
بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

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