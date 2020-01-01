الثاونية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية (دورة تدريبية مختصرة)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الثاونية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية (دورة تدريبية مختصرة)

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020، غدًا الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020، امتحان مادة اللغة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، وتسعترض بوابة "الفجر" الإلكترونية عليكم المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية، وفيما يلي دورة كاملة المنهج المقرر للغة الفرنسية.

تحتوي هذه الدورة التدريبية على:

- مراجعة وحدات المنهج المقررة من خلال عرض خرائط ذهنية مختصرة بالكلمات المفتاحية.
- مراجعة للأفعال المفتاحية Verbes Clés.

- عرض نماذج الأسئلة المتوقعة في ورقة الامتحان وحلها بشكل نموذجيتوصيف المراجعة النهائية


تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة أهم المراجعات لمادة اللغة الفرنسية وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة. تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع أفرع اللغة الفرنسة من خلال المراجعة على أهم المواضيع والكلمات والأفعال في وحدات المنهج المقررة بشكل عملي ومختصر، بالإضافة إلى حل جميع الأسئلة المتوقعة في الامتحان في أفرع الوثائق والمواقف والقواعد والإنتاج.

الثاونية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية (دورة تدريبية مختصرة)

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