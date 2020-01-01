فساد أردوغان.. اختفاء 66 مليون دولار من صندوق تأمين البطالة التركي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر

صدمة كبيرة للاتراك بعد أن كشف برلماني تركي أن هناك عجز مالي كبير بصندوق تأمين البطالة في بلاده، خلال أبريل الماضي، بلغ نحو 390 مليون ليرة نحو 66 مليون دولار وذلك على أساس شهري.

 

وأكد التقرير الذي أعلنه المعارض التركي والنائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، أردوغان طوبراق ونشرته صحيفة "برغون"، أن إيرادات الصندوق في شهر أبريل بلغت 3 مليارات و90 مليون ليرة.

 

ويعمل صندوق البطالة على دعم رواتب العمال، بهدف منع أرباب العمل من فصلهم حال عدم تمكنهم من دفع رواتبهم، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

وأوضح التقرير أن دخل صندوق البطالة في الشهر المذكور من علاوة العمال وأصحاب العمل، يقدر بمليار و305 ملايين ليرة، والفوائد تقدر جملتها بنحو مليار و263 مليون ليرة.

 

التقرير أشار كذلك إلى أن هذه الأرقام تبين أن صندوق البطالة يشهد لأول مرة عجزًا على أساس شهري عند المقارنة بين إيراداته ونفقاته.

 

وبحسب التقرير فإن "إجمالي أصول صندوق البطالة 130.2 مليار ليرة. وبقاء موارد الصندوق أقل من النفقات في شهر أبريل لأمر يدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الصندوق الذي وصلت نفقاه لأرقام غير مسبوقة في تاريخه، وبسيطرة نظام أردوغان على مصادر الصندوق فإن الخسائر والعجز سيصلان إلى أبعاد أكبر.

 

وفي 15 أبريل الماضي أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في تركيا بلغ 14.7% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات.

 

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية قليلا إلى 16.9% في الفترة نفسها، وفي الفترة السابقة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، بلغ معدل البطالة 14.7% بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 16.8%.، ويكشف ارتفاع معدل البطالة في تركيا عن استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.

 

ووفقا لبيانات رسمية فقد صعد معدل البطالة في تركيا إلى 11% خلال 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 3 ملايين و537 شخصا، وزادت أعداد العاطلين عن العمل في 2018 بمقدار مليون شخص مقارنة بعام 2017.

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