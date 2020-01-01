'الإعلاميين' تعلن الانتهاء من رصد البرامج والشاشات في 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:10 م
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن استعداد النقابة، للانتهاء من رصد إنجازات عام 2020.

وقال "سعدة" في بيان له، إنه منذ بداية العام الجاري، تم رصد نحو 471 تقرير لعدد 13 برنامج في شهر رمضان، و2651 حلقة، ومتابعة أكثثر من 28 منصة إعلامية وقناة خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أنه تم تجهيز 1107 تقرير رصد لهذه البرامج منذ أزمة فيروس كورونا،وذلك من خلال وحدة الرصد والمتابعة بنقابة الإعلاميين، التي قامت بدورها بعمل أرشيف إلكتروني لجميع التقارير السالف ذكرها منذ بداية شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه.

وأكد "سعدة" أن عمل لجنة الرصد دائمة ومستمرة خلال الفتره القادمة،  وسيظهر هذا في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ القادم.

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس ليتم الإعلان عن النتائج في الـ19 من أغسطس، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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