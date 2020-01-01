رمزي الرميح: مؤتمر صحفي للقوات المسلحة الليبية اليوم.. وإعلان النفير العام (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ستعقد مؤتمرا صحفيا استثنائيا في التاسعة مساء اليوم، مشيرا إلى أن بعض الأصدقاء في روسيا أكدوا دعم المبادرة المصرية بشأن ليبيا.

وأشار "الرميح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صلاة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق دليل على وصول الأزمة الليبية إلى مرحلة المهزلة.

وأضاف: "ليبيا عضو بالأمم المتحدة، وزير الخارجية التركي يتحدث بكل وقاحة مخالفا للقوانين الدولية، هل يعتقد أن ليبيا إمارة عثمانية أو مقاطعة روسية".

ونوه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أردوغان بأهمية عدم تخطي الخطر الأحمر خلال مباحثاتهما اليوم، لافتا إلى أن الشباب التركي انضم إلى المعارضة التركية ضد أردوغان.

وتابع: "أبناء المختار نقلوا الحرب الناعمة إلى داخل أنقرة وتواصلنا مع المعارضة التركية"، متوقعا إعلان القوات المسلحة الليبية حالة الطوارئ والنفير العام خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم.

    

وأكد أن الدولة المصرية كانت صادقة في دعواتها إلى حل سلمي للأزمة الليبية، معلقا: "تصريح وزير الخارجية التركي اليوم دليل على رغبة أنقرة في الحرب وتهديدها للأمن والسلم الدولي".

وفي سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.

وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مجلس الاتحاد ندد بقرار أنقرة تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، على اعتبار أن ذلك قد يثير مخاوف ويؤجج خلافات دينية ويقوض الجهود الرامية إلى تطوير الحوار والتعاون بين الديانات.

وأكد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد دعموا اقتراحا بدعوة أنقرة إلى مراجعة قرارها بشأن "آيا صوفيا".

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