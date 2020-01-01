صحة الشرقية تجري 215 ألف عينة فحص لفيروس كورونا

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عيّنة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة كورونا 14 / 3 / 2020م حتى 9 / 7 / 2020م.





وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.



