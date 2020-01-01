محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "تيك توك"

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روج الفنان محمد رمضان لأغنيته،الجديد التي تحمل اسم "تيك توك"، وذلك من خلال مشاركته لصورة مشوقا جمهوره للأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "رمضان"، تعليقا على الصورة قائلا: "قريبا"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات معبرين عن انتظارهم للأغنية، وكانت أبرز التعليقات "وبعدين بقا في الحلاوة اللي بتزيد ديه"،"دايما متألق ومبدع يا برنس بالتوفيق يارب تستاهل كل جميل ثقة في الله نجاح".



واعتاد الفنان محمد رمضان على تشويق جمهوره لأغنيته الجديدة، "تيك توك" والتي انتهي من تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب طرحه لكليب أغنية "كورونا فيرس" والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





